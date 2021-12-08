Десять человек пострадали при наезде автомобиля на детей в Японии

В Японии автомобиль протаранил группу детей дошкольного возраста. десять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл в префектуре Аити, городе Хигасуира, около 9:40 по местному времени (3:40 по Москве). В момент происшествия группа, состоящая примерно из 40 детей, направлялась на прогулку в парк. Из сопровождал воспитатель.

В результате наезда пострадали не менее 10 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Некоторые из них госпитализированы. По имеющимся данным, угрозы для жизни пострадавших нет.

За рулём въёхавшего в группу детей автомобиля находился мужчина в возрасте 74 лет. его также госпитализировали. По данным NHK, после происшествия он якобы жаловался на самочувствие.

Обстоятельства и причины происшествия выясняет полиция.

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