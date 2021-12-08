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Десять человек пострадали при наезде автомобиля на детей в Японии

Автомобиль протаранил группу дошкольников в Японии, пострадали 10 детей
06:41, 09 декабря 2021
Десять человек пострадали при наезде автомобиля на детей в Японии Фото: unsplash.com
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В Японии автомобиль протаранил группу детей дошкольного возраста. десять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл в префектуре Аити, городе Хигасуира, около 9:40 по местному времени (3:40 по Москве). В момент происшествия группа, состоящая примерно из 40 детей, направлялась на прогулку в парк. Из сопровождал воспитатель.

В результате наезда пострадали не менее 10 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Некоторые из них госпитализированы. По имеющимся данным, угрозы для жизни пострадавших нет.

За рулём въёхавшего в группу детей автомобиля находился мужчина в возрасте 74 лет. его также госпитализировали. По данным NHK, после происшествия он якобы жаловался на самочувствие.

Обстоятельства и причины происшествия выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что три человека, включая 13-летнюю девочку, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае, ещё один человек пострадал.

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