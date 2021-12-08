Десять человек пострадали при наезде автомобиля на детей в Японии

В Японии автомобиль протаранил группу детей дошкольного возраста. десять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент
В результате наезда пострадали не менее 10 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Некоторые из них госпитализированы. По имеющимся данным, угрозы для жизни пострадавших нет.
За рулём въёхавшего в группу детей автомобиля находился мужчина в возрасте 74 лет. его также госпитализировали. По данным NHK, после происшествия он якобы жаловался на самочувствие.
Обстоятельства и причины происшествия выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что три человека, включая 13-летнюю девочку, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае, ещё один человек пострадал.