Депутату Иркутской области Левченко предъявили обвинение в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/9e40bda2-01aa-11eb-af45-fa163e074e61_660.jpg Андрей Левченко Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере депутату Законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Сын экс-губернатора Иркутской области уже этапирован в Москву, 29 сентября Басманный суд должен избрать для него меру пресечения.

Андрею Левченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»), — сообщили в СК РФ.

Левченко с сообщниками создал фирму-прокладку, с помощью которой они необоснованно увеличивали стоимость ремонтных работ и поставок лифтового оборудования для Фонда капремонта многоквартирных домов в Иркутской области. В результате их противоправных действий региону был причинён ущерб более чем на 185 млн. рублей.

Ранее в рамках расследования этого уголовного дела к ответственности по той же статье был привлечён директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.

Как писал NEWS.ru, Андрей Левченко был задержан 28 сентября. Дома и на работе у сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко уже прошли обыски. Также оперативные действия были проведены и дома у экс-главы региона.