Депутата Рашкина могут осудить на пять лет за незаконную охоту на лося

Депутата Рашкина могут осудить на пять лет за незаконную охоту на лосяДепутату Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту на лося
Депутат Госдумы Валерий Рашкин может получить срок до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Такие данные содержатся в запросе генпрокурора Игоря Краснова, направленного в Госдуму, пишет «Коммерсант».
Глава генеральной прокуратуры
Второе представление касается незаконной охоты, по статье о которой генпрокурор просит парламент разрешить возбудить его ведомству уголовное дело. Она предусматривает проведение обысков и запрета подозреваемому определённых действий. Дело изначально было возбуждено по I части статьи, которая предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.
Вторая часть статьи, о которой идёт речь в представлении, касается наказания за незаконную охоту с применением служебного положения или её совершения группой лиц. По ней предусмотрены штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в аппарате КПРФ в ГД считают: представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина — прогнозируемая, но неприятная ситуация. Однако даже снятие неприкосновенности не означает лишения депутатского мандата.