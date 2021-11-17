Депутата Рашкина могут осудить на пять лет за незаконную охоту на лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин может получить срок до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Такие данные содержатся в запросе генпрокурора Игоря Краснова, направленного в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Глава генеральной прокуратуры направил в Госдуму два представления, удовлетворение которых позволит привлечь депутата от КПРФ к административной и уголовной ответственности. Они касаются снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности, что позволит привлечь его к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования в качестве водителя. Санкции по этой статье предусматривают штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Второе представление касается незаконной охоты, по статье о которой генпрокурор просит парламент разрешить возбудить его ведомству уголовное дело. Она предусматривает проведение обысков и запрета подозреваемому определённых действий. Дело изначально было возбуждено по I части статьи, которая предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Вторая часть статьи, о которой идёт речь в представлении, касается наказания за незаконную охоту с применением служебного положения или её совершения группой лиц. По ней предусмотрены штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в аппарате КПРФ в ГД считают: представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина — прогнозируемая, но неприятная ситуация. Однако даже снятие неприкосновенности не означает лишения депутатского мандата.