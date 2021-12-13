Дело о нападении на монастырь передадут в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о нападении на гимназию при монастыре в Серпухове в Главное следственное управление СК РФ, передаёт пресс-служба ведомства. Самодельное взрывное устройство 13 декабря привёл в действие 18-летний выпускник гимназии. В результате пострадали 12 несовершеннолетних, сам нападавший находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Они устанавливают хронологию и мотивы преступления, причины и условия произошедшего. Подозреваемому назначено прохождение психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее знакомый выпускника православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове рассказал о предполагаемых причинах его поступка. Он заявил, что юноша, приведший в действие самодельное взрывное устройство, считал себя последователем антинатализма — философского течения, которое негативно оценивает возникновение новой жизни. Как заявил приятель нападавшего, молодой человек хотел отомстить обществу, уничтожив какую-то его часть.

Другие знакомые подозреваемого сообщили, что в 10-м и 11-м классе он внезапно замкнулся в себе и перестал идти на контакт. Известно также, что родители молодого человека живут отдельно. У него диагностировано ментальное расстройство, которое отрицает отец, поэтому назначенные медикаменты юноша принимал, только находясь с матерью. Также ранее у него обнаружили онкологическое заболевание.