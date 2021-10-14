«Что я могла сделать?»: Собчак впервые оправдалась за ДТП в Сочи

Российская телеведущая Ксения Собчак впервые после смертельной аварии в Сочи обратилась к своим поклонникам и недоброжелателям. Она выступила онлайн во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с заявлением, что ей нечего сказать по поводу аварии кроме того, что она уже озвучила ранее, поэтому все попытки её «на чём-то подловить» бесполезны.

Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться, — заявила Собчак.

Она понимает, что многие воспринимают её как человека, за которым тянется скандальная слава. Поэтому многие не могут принять тот факт, что она тоже обычный человек, который может попасть в плохую ситуацию — реальную аварию, что она могла просто испугаться, растеряться, ей может быть страшно или больно.

Во время аварии, по словам телеведущей, она просто «отключилась», её тошнило и она потеряла счёт времени.

Разрывалась голова. Я прекрасно понимаю, что это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моём состоянии помочь, — подвела итог Собчак.

Теперь, уверяет она, её задача — помочь близким пострадавших и жертвы аварии, и она прилагает для этого все усилия.

Ранее Собчак возмутилась, что СМИ публикуют «фейки». Она иронично отметила работу правоохранительных органов, которые якобы передали материалы дела журналистам.