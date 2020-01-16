16 января произошла стрельба в одном из судов Новокузнецка Кемеровской области. Её открыл местный житель, который по версии следствия, пришёл в инстанцию с ружьём. Погиб судебный пристав, ещё один человек получил ранения. По факту стрельбы заведено уголовное дело. Местные СМИ пишут, что ранее стрелок уже засветился в скандале, чуть не закончившимся для него гибелью под колёсами трактора. NEWS.ru узнал подробности случившегося.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 9:20 по местному времени (5:20 мск). Мужчину, который открыл стрельбу в здании мирового суда на улице Энтузиастов в Центральном районе Новокузнецка, зовут Артём Пакалов. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Следственный комитет (СК) завёл уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учётом гибели пристава и предъявить обвинение задержанному.

По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьём, пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел выстрел. 45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошёл в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу, — говорится на сайте управления СК по Кемеровской области.

Издание «Город Новостей» приводит подробности случившегося. Инцидент произошёл на четвёртом этаже здания суда, где рассматривалось уголовное дело по статье ч. 1 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По словам очевидцев, сторонам дела — мужчине и женщине — дали возможность пообщаться в отдельной комнате для примирения. Но вместо этого отношения между участниками процесса обострились ещё больше — один из них (Артём Пакалов) вышел на улицу, достал из машины оружие и поднялся обратно в суд, где сначала выстрелил в пристава, а затем в женщину, с которой ранее не смог прийти к пониманию.

По данным издания, фигурантами рассматриваемого дела являются участники резонансного в регионе «конфликта с трактором в Куртуково». Летом 2018 года сосед Пакалова по СНТ «Надежда» на тракторе чуть не наехал на него, после чего разгромил гараж. У сторон был конфликт из-за сломанного велосипеда сына Артёма Пакалова. Непростые отношения долгое время тлели, «тракториста» якобы не привлекли к ответственности, что возмутило стрелка и толкнуло на преступление.

Как рассказывал Пакалов, его обидчики якобы являются влиятельными людьми, которые «занимаются оформлением незаконных участков».

Для выяснения всех обстоятельств случившегося 16 января в здании суда в город начали съезжаться представители разных ведомств. Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк криминалистов центрального аппарата ведомства. Также на место ЧП прибыли замдиректора и специальная комиссия Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф NEWS.ru сообщили, что получивший ранение в брюшную полость пристав скончался от полученных ранений по пути в больницу. Вторую пострадавшую прооперировали, медики дали благоприятный прогноз, жизненно важные органы не пострадали. В настоящее время женщина находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, её жизни ничего не угрожает. Дробь попала ей в лицо и нижние конечности.

Как сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, власти города окажут помощь семьям пострадавших и возьмут на себя расходы на похороны погибшего.

Лидер Движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя NEWS.ru произошедшее в Новокузнецке, призвал провести ревизию защищённости судов страны.