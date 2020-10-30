Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

https://static.news.ru/photo/603c64be-1afc-11eb-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mehmet Ozdogru/Keystone Press Agency

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20 человек, ранения получили 786 человек, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Число погибших увеличилось до 20, раненых — до 786, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее было известно о 12 погибших.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Греции в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море. Так он ответил на соболезнования греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса турецкому народу.