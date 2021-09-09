Число жертв взрыва в Ногинске возросло до семи

Число жертв взрыва в многоэтажном доме в Ногинске возросло до семи. Тела двух девушек, которые на выходили на связь, обнаружили под завалами. Об этом пишет Life Shot.

На текущий день спасатели решают , как лучше извлечь тела погибших. Дело в том, что существует угроза дальнейшего обрушения здания, что может привести к усложнению проведения работ.

В результате взрыва и обвала здания, по последним данным, погибли уже семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

Речь идёт о доме № 9а по улице 28 июня 1906 года. До 30 квартир оказались разрушены. Власти называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси».

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что здание в Ногинске подлежит восстановлению после взрыва газа. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого дома.