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Число жертв взрыва в Ногинске возросло до семи

09:47, 09 сентября 2021
Число жертв взрыва в Ногинске возросло до семи Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Число жертв взрыва в многоэтажном доме в Ногинске возросло до семи. Тела двух девушек, которые на выходили на связь, обнаружили под завалами. Об этом пишет Life Shot.

На текущий день спасатели решают, как лучше извлечь тела погибших. Дело в том, что существует угроза дальнейшего обрушения здания, что может привести к усложнению проведения работ.

В результате взрыва и обвала здания, по последним данным, погибли уже семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

Речь идёт о доме № 9а по улице 28 июня 1906 года. До 30 квартир оказались разрушены. Власти называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси».

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что здание в Ногинске подлежит восстановлению после взрыва газа. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого дома.

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