https://static.news.ru/photo/3926b3cc-2df7-11ea-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Реальный Курган/vk.com

Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Курганской области увеличилось до четырёх. Ранее сообщалось о трёх жертвах ДТП.

Авария произошла на 185-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате трое пассажиров второй машины погибли на месте, а её водитель скончался в больнице.

Пострадали пять человек, в числе которых двое детей. Все они госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщается на сайте управления МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека погибли в ДТП в Братске, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Предполагается, что виновником аварии является водитель легковушки.