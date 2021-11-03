Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35

Количество умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 35. Об этом сообщил координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, передаёт ТАСС.

Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35, — заявил он.

По версии Следственного комитeта России, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района Екатeринбурга несколько лиц продали гражданам алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвaло серию отравлений, поскольку данное химическое соединение представляет опасность для жизни и здоровья потрeбителей.

Двое фигурантов дела о сбыте контрафактного алкоголя Надир Мамедов и Армен Аветисян были задержаны в тот же день, когда появилась информация об отравлении и гибели людей. Позднее стало известно о задержании ещё двоих подозреваемых, которые поставляли им алкоголь.

Ранее сообщалось, что трём фигурантам уголовного дела о сбыте суррогатного алкоголя в Свердловской области предъявлено обвинение, они арестованы. Ещё одного исключили из числа подозреваемых.