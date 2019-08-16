Количество пострадавших в результате ДТП с участием междугороднего микроавтобуса в Тульской области увеличилось до 12 человек. В больницах региона находятся восемь человек, из них один — ребёнок.
Состояние всех пострадавших является стабильным. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение,
Ранее News.ru сообщал, что один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП в Тёпло-Огарёвском районе. На автодороге Лопатково — Ефремов Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В салоне автобуса находились 18 человек, они ехали из Тулы в Липецк. Погибшим оказался водитель легковой машины.