https://static.news.ru/photo/a0302974-c135-11e9-b57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://71.mchs.gov.ru

Количество пострадавших в результате ДТП с участием междугороднего микроавтобуса в Тульской области увеличилось до 12 человек. В больницах региона находятся восемь человек, из них один — ребёнок.

Состояние всех пострадавших является стабильным. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Тульской области.

Ранее News.ru сообщал, что один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП в Тёпло-Огарёвском районе. На автодороге Лопатково — Ефремов Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В салоне автобуса находились 18 человек, они ехали из Тулы в Липецк. Погибшим оказался водитель легковой машины.