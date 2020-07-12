Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard увеличилось

https://static.news.ru/photo/b1c33e00-c4a0-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/CavasShips

По меньшей мере 21 человек получил ранения после взрыва и пожара на десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США в порту Сан-Диего (штат Калифорния).

Уточняется, что среди них 17 матросов и четверо гражданских лиц.

В настоящее время на корабле борются с огнём две пожарные команды, — рассказал начальник Федерального пожарного управления Сан-Диего Роб Бондрант.

На момент происшествия на судне находились 160 человек. Причины пожара до сих пор выясняются, передаёт Fox News. Возможно, возгорание вследствие проведения сварочных работ началось на «колодезной палубе», использующейся для выхода на воду небольших десантных катеров.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Представитель военно-морского флота уточнил, что два ракетных эсминца были перемещены на безопасное расстояние от Bonhomme Richard после того, как он загорелся. Один из них — USS Fitzgerald (DDG-62), который в 2017 году столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом, тогда в результате ЧП погибли семь человек. Fitzgerald только что вернулся в состав флота.

В результате пожара Сан-Диего окутан дымом. Корабль может гореть на протяжении нескольких дней «вплоть до ватерлинии», заявил глава пожарно-спасательной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл каналу CNN.

О происшествии доложено главе Минобороны США Марку Эсперу.

Как писал NEWS.ru, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря 2019 года. Число пострадавших составило 14 человек. СК начал следствие в связи с пожаром на корабле. Отмечается, что рядом с кораблём размещена база для хранения ядерного топлива.