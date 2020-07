Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard увеличилось

Уточняется, что среди них 17 матросов и четверо гражданских лиц.

На момент происшествия на судне находились 160 человек. Причины пожара до сих пор выясняются, передаёт Fox News. Возможно, возгорание вследствие проведения сварочных работ началось на «колодезной палубе», использующейся для выхода на воду небольших десантных катеров.