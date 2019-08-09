https://static.news.ru/photo/839736cc-bcd0-11e9-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

В Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части под Ачинском выросло до 33 человек.

Накануне в ведомстве сообщили, что в результате взрывов на территории военной части возле в посёлка Каменка пострадал 31 человек. При первой волне ЧП за медпомощью обратились 15 человек, из них один погиб на месте, шестеро были госпитализированы.

Как передаёт ТАСС , в настоящий момент в Ачинской межрайонной больнице находятся три человека, в медучреждениях Красноярска — пятеро.

Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа. Как писал News.ru, ущерб от ЧП может достичь 1 млрд рублей. Сообщалось, что пожар уничтожил около 40 тысяч снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.

Кроме того, в результате взрывов сгорела вся пожарная техника, находившаяся на этой территории.