В Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части под Ачинском выросло до 33 человек.
Накануне в ведомстве сообщили, что в результате взрывов на территории военной части возле в посёлка Каменка пострадал 31 человек. При первой волне ЧП за медпомощью обратились 15 человек, из них один погиб на месте, шестеро были госпитализированы.
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Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа. Как писал News.ru, ущерб от ЧП может достичь 1 млрд рублей. Сообщалось, что пожар уничтожил около 40 тысяч снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.
Кроме того, в результате взрывов сгорела вся пожарная техника, находившаяся на этой территории.