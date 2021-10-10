Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 34

В Оренбургской области скончались ещё два человека от отравления суррогатным алкоголем. Общее число погибших составляет 34 человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Всего отравились 67 человек.

В настоящее время в больницах остаются 24 пострадавших. Состояние семерых из них оценивается как тяжёлое. Четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ. У двоих состояние средней тяжести.

Ещё 11 чувствуют себя удовлетворительно, из них шестеро готовятся к выписке. Кроме того, девять человек лечатся от последствий отравления амбулаторно.

Местные власти организовали оповещение жителей об опасности употребления алкоголя, продающегося не только в пластиковой, но и стеклянной таре. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, полицейские, волонтёры и работники соцслужб совершают подомовые обходы.

Наряду с этим проводится акция по обмену сомнительной алкогольной продукции на продуктовые наборы. Стоимость таких наборов в несколько раз превосходит спиртное.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.

По факту произошедшего возбуждено пять уголовных дел. Задержаны девять человек, причастных к продаже суррогата. Часть из них арестованы.