https://static.news.ru/photo/e2b065c8-bf61-11e9-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врачи оказали помощь 74 пассажирам самолёта «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в Подмосковье.

По данным медицинских служб, в настоящее время под присмотром медиков остаётся один пострадавший, передаёт ТАСС .

Ранее эксперты по просьбе News.ru прокомментировали происшествие с лайнером Airbus А321. Напомним, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузном поле. Перед этим лайнер столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека.