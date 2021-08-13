Чиновники устроили поножовщину под Челябинском

В администрации Кунашакского района Челябинской области два чиновника устроили поножовщину. Об этом сообщает URA.RU.

Чрезвычайное происшествие произошло в гараже для водителей. Один пострадавший находится в реанимации.

Отмечали один из праздников. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови, — рассказал журналистам источник.

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и сотрудники правоохранительных органов от комментариев отказались. Имена фигурантов инцидента не раскрываются.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров автобуса Красноярск — Минусинск ударил ножом водителя, а также трёх пассажиров, в том числе женщину. Как рассказали очевидцы, во время поножовщины никаких криков не было, всё происходило тихо.

Инцидент произошёл в 21:00 в четверг, 15 июля, когда автобус проезжал село Новосёлово. Нападавшим оказался 33-летний житель Абакана. Во время бойни он также ранил себя своим собственным оружием.