Чиновники не признали аварийной северскую больницу после обрушения фасада

https://static.news.ru/photo/c64c554e-77d1-11ea-87e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сибирь. МБХ медиа | Новости/vk.com

Кардиологический корпус Северской клинической больницы, где 6 апреля произошло частичное обрушение фасада, не является аварийным зданием, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства».

При этом там отметили, что зданию, построенному в 1955 году, необходим капитальный ремонт. Медучреждение находится в соответствующем списке.

В настоящее время второй этаж больницы законсервирован. На третьем этаже расположено кардиологическое отделение, на первом — приёмный покой и реанимация для терапевтических пациентов. Позднее сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета определят, можно ли использовать здание, передаёт «Интерфакс».

При обрушении фронтона медучреждения никто не пострадал, кирпичи упали на парковку.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Приморского края рухнул мост через реку Судохол. Во время ЧП на переправе находилась машина.