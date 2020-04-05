Чиновники не признали аварийной северскую больницу после обрушения фасада

Кардиологический корпус Северской клинической больницы, где 6 апреля произошло частичное обрушение фасада, не является аварийным зданием, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства».
При этом там отметили, что зданию, построенному в 1955 году, необходим капитальный ремонт. Медучреждение находится в соответствующем списке.
В настоящее время второй этаж больницы законсервирован. На третьем этаже расположено кардиологическое отделение, на первом — приёмный покой и реанимация для терапевтических пациентов. Позднее сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета определят, можно ли использовать здание, передаёт «Интерфакс».
При обрушении фронтона медучреждения никто не пострадал, кирпичи упали на парковку.