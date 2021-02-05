Четырёх организаторов беспорядков в Белоруссии задержали в России

https://static.news.ru/photo/b40d45ee-6927-11eb-b83f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России были задержаны четыре организатора массовых беспорядков, которые в августе прошли в Белоруссии. Минск направил документы на их экстрадицию. Об этом заявил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения, — рассказал Вавуло журналистам газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее белорусские власти направили в Польшу документы по запросу об экстрадиции основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Этот канал активно освещал и освещает протесты в республике. Основатели были включены белорусским КГБ в список лиц и организаций, причастных к терроризму. Против Путило было возбуждено уголовное дело. Он находится в розыске в Белоруссии и России.

Как писал NEWS.ru, минские силовики задержали администратора протестных Telegram-каналов «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская». Им оказался 28-летний неработающий минчанин. Он признал свою вину.

Протесты в Белоруссии начались после 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. На них победил Александр Лукашенко, набравший больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Лукашенко заявил, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.