Администратора трёх протестных Telegram-каналов задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/222e7192-6919-11eb-9d56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД Белоруссии сообщили о задержании администратора протестных Telegram-каналов: «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская».

Задержан администратор деструктивных Telegram-каналов. Им оказался 28-летний неработающий минчанин, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В МВД отметили, что свою вину задержанный признал, в содеянном раскаялся и теперь оказывает содействие следствию. В отношении него сейчас идёт сбор и документирование фактов противоправной деятельности, действиям администратора дадут правовую оценку следователи.

Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Белоруссии продолжают работу по установлению иных администраторов «дворовых Telegram-ресурсов», пропагандирующих в республике противоправную деятельность.

Как писал NEWS.ru, на программу поддержки белорусских оппозиционеров власти Германии выделят около €21 млн. Эти средства пойдут на стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях, на поддержку независимых СМИ, на психологическую помощь жертвам пыток и на предоставление убежища преследуемым белорусам в Германии. Также будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Белоруссии, и в конечном итоге их привлекут к ответственности.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Протесты в стране продолжаются до сих пор.