Берлин выделит на поддержку оппозиции в Белоруссии €21 млн

https://static.news.ru/photo/fc04df2c-6893-11eb-be94-96000091f725_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

На программу поддержки белорусских оппозиционеров власти Германия выделят около €21 млн. Эти средства пойдут на предоставление убежища и стипендий, а также на поддержку независимых СМИ.

Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий «Гражданское общество Беларуси» на сумму до 21 миллионов евро, — цитирует РИА Новости главу МИД ФРГ Хайко Мааса, обратившегося к сторонникам белорусской оппозиции.

Выступая на онлайн-конференции «Солидарность с Белоруссией», он выразил уверенность, что придёт день, когда белорусы смогут жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона.

Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии, — уточнил Маас.

Также он добавил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Белоруссии, и в конечном итоге их привлекут к ответственности.

Как писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз намерены и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии, как они уже это продемонстрировали принятием трёх санкционных пакетов.

Она ещё раз подчеркнула, что ни ФРГ, ни ЕС не признают результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года. По утверждению канцлера, они не были демократичными, а также «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Протесты в стране продолжаются до сих пор.