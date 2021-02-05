Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

https://static.news.ru/photo/2de37770-691a-11eb-98bb-96000091f725_660.jpg Степан Путило Фото: CC BY-SA 2.0/NEXTA/wikimedia.org

Власти Белоруссии направили в Польшу необходимые документы по запросу об экстрадиции основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасенича.

Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключён международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции, — приводит Sputnik Белоруссия слова начальника международно-правового отдела белорусского СК Михаила Вавуло.

В ноябре 2020 года стало известно, что основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и его экс главный редактор Роман Протасевич попали в список лиц и организаций, причастных к терроризму, который ведёт белорусский КГБ. При этом польская прокуратура сообщила, что не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче лиц, которая была бы оформлена в законном формате.

В отношении Путило возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

7 февраля NEWS.ru сообщал, что сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали 33-летнюю безработную жительницу Минска, которая является администратором целого ряда оппозиционных Telegram-каналов. Она занималась каналами «Беларусь Головного Мозга», «Мая Краiна Беларусь», «Баста», «Элехтарат» и «Беларусь 24», а также вела в одной из соцсетей паблик «Европейская Беларусь». По данным МВД республики, за свою работу женщина получала 600 рублей в месяц.

В ходе обыска у женщины изъяли ноутбук, электронные носители информации, шесть мобильных телефонов и банковскую карту, €700 и «протестную атрибутику».

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.