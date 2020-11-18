В Польше не получили от Белоруссии запроса о выдаче администраторов Nexta

https://static.news.ru/photo/ca1a9db6-29b5-11eb-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Прокуратура Польши не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче администраторов Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

В ведомстве отметили, что документ должен быть оформлен в необходимой форме.

До настоящего момента Национальная прокуратура не получала таких документов в форме, которая позволяла бы работать с ними в соответствии с действующим законодательством, — сообщили там журналистам ТАСС.

Накануне в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии сообщили, что попросили от Минюста Польши заключить под стражу и выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности. Просьба основана на договоре между двумя странами правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. В их отношении в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.