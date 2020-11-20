В Белорусии задержали администратора нескольких Telegram-каналов

https://static.news.ru/photo/fbced576-2b3a-11eb-93fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали 33-летнюю безработную жительницу Минска, которая является администратором целого ряда Telegram-каналов.

Она занималась каналами «Беларусь Головного Мозга», «Мая Краiна Беларусь», «Баста», «Элехтарат» и «Беларусь 24», а также вела в одной из соцсетей паблик «Европейская Беларусь». По данным МВД республики, за свою работу женщина получала 600 рублей в месяц.

В ходе обыска у женщины изъяли ноутбук, электронные носители информации, шесть мобильных телефонов и банковскую карту, €700 и «протестную атрибутику».

Минчанка стала подозреваемой по делу о массовых беспорядках. В настоящее время она даёт признательные показания, сообщает Оfficelife.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались после проведения в стране президентских выборов в начале августа. Митингующие утверждают, что итоги голосования, согласно которым в очередной раз выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированы. По мнению протестующих, победу одержала Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские силовики внесли в список террористов основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Они также обратились к польским властям с просьбой об аресте и выдаче этих лиц.