https://static.news.ru/photo/4c8f9eca-431d-11ea-91ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Вахтовый автобус опрокинулся в Оймяконском районе Якутии. В результате пострадали 14 человек, у одной женщины диагностировали тяжёлое состояние.

ДТП произошло на трассе «Колыма», вахтовый автобус на базе КаМАЗа съехал с дороги и опрокинулся. Он следовал в сторону посёлка Усть-Нера, сообщает ТАСС.

Причиной аварии могло стать превышение скорости на опасном участке дороги, из-за чего машину развернуло на 180 градусов. Трасса была в хорошем состоянии, осадков не было, дорожные знаки установлены. Температура воздуха на указанной территории составляет −46 градусов мороза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что междугородний автобус столкнулся со стоявшим на обочине большегрузом на дороге в Алтайском крае. В результате пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.