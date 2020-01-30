Вахтовый автобус опрокинулся в Оймяконском районе Якутии. В результате пострадали 14 человек, у одной женщины диагностировали тяжёлое состояние.
ДТП произошло на трассе «Колыма», вахтовый автобус на базе КаМАЗа съехал с дороги и опрокинулся. Он следовал в сторону посёлка Усть-Нера,
Причиной аварии могло стать превышение скорости на опасном участке дороги, из-за чего машину развернуло на 180 градусов. Трасса была в хорошем состоянии, осадков не было, дорожные знаки установлены. Температура воздуха на указанной территории составляет −46 градусов мороза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что междугородний автобус столкнулся со стоявшим на обочине большегрузом на дороге в Алтайском крае. В результате пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.
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