Четыре десятка авто столкнулись на трассе в Башкирии

https://static.news.ru/photo/ebee4d60-7664-11eb-9f3e-96000091f725_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Тридцать девять автомобилей попали в ДТП на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Столкновение произошло на 80-м км автодороги в Аургазинском районе.

Машины попали в аварию в условиях бокового ветра и слабой видимости. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ДПС, сообщает РИА Новости. Они помогли выбраться из машин тем, кто попал в аварию, и оказали им возможную помощь.

Недостатков улично-дорожной сети при обследовании не выявлено. На сегодня, 24 февраля, в трёх районах республики закрыто несколько участков дорог из-за сильной метели. Синоптики предупредили о понижении температуры до минус 35 градусов и ураганном ветре, скорость которого может достигать 26 м/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть ДТП, в каждом из которых участвовало два-три автомобиля, произошли в Башкирии на 80-м километре трассы Уфа — Оренбург. Инциденты произошли на территории Аургазинского района. Все аварии зафиксированы на участке трассы протяжённостью примерно в один километр. Причинами ДТП стали погодные условия — гололёд и сильная метель.