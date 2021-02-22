В Башкирии произошли шесть ДТП на участке трассы в один километр

https://static.news.ru/photo/78cc54be-75f4-11eb-8411-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео from rozaagro/youtube.com

Шесть ДТП, в каждом из которых участвовало два-три автомобиля, произошли в Башкирии на 80-м километре трассы Уфа — Оренбург.

Инциденты произошли на территории Аургазинского района. Все аварии зафиксированы на участке трассы протяжённостью примерно в один километр. Причинами ДТП стали погодные условия — гололёд и сильная метель.

В ГИБДД отметили, что за медицинской помощью после аварий никто не обращался. Механические повреждения получили свыше десятка машин, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане жертвами столкновения двух автомобилей стали четыре человека. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

В Сочи четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла на улице Олимпийской в Адлерском районе города.