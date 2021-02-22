В Сочи четыре человека пострадали при столкновении иномарки и автобуса

https://static.news.ru/photo/acbf610c-75f0-11eb-8466-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Сочи.

Авария произошла на улице Олимпийской в Адлерском районе города. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь. Устанавливаются причины аварии.

После ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, передаёт РЕН ТВ.

Ранее при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Кызыле (Республика Тыва) пострадали 18 человек, в том числе 13 детей. Сообщение о ДТП поступило приблизительно в 14:00 (10:00 мск) 22 февраля. Инцидент произошёл в СНТ-6. Пассажирский автобус на 26 мест, следовавший маршрутом № 13, столкнулся с машиной Toyota Ipsum, в которой было три человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового авто. МВД Республики Тыва начало проверку по факту ДТП, писал NEWS.ru.