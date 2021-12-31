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Происшествия

Четыре человека погибли в столкновении с грузовиком в Адыгее

23:44, 31 декабря 2021
Четыре человека погибли в столкновении с грузовиком в Адыгее Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Число погибших в аварии с грузовиком выросло до четырёх человек. Происшествие было зафиксировано утром 30 декабря в Теучежском районе, пишет РЕН ТВ.

На трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли 22-летняя женщина и семилетняя девочка. Через некоторое время в реанимации умерли 22-летний мужчина и 25-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Накануне, 29 декабря, президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в результате ДТП под Воронежем, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Гончарову было 58 лет.

Ранее в Москве водитель автомобиля сбил находившихся на пешеходном переходе двух женщин, инцидент произошёл в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.

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