Машина, в которой находилось пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет, врезалась в дерево в Михайловке Волгоградской области, при ДТП выжил только один человек.
Молодые люди отмечали день рождения и взяли покататься автомобиль ВАЗ-2106 отца одного из них, водитель не справился с управлением. Погибли водитель, именинник и две их подруги — сёстры, одна из которых была несовершеннолетней, передаёт РИА
Они из пассажиров госпитализирован с переломами. На месте аварии работали следователи, эксперты и руководство ГАИ Волгоградской области, пока неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал News.ru ранее, мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен