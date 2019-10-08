https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Машина, в которой находилось пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет, врезалась в дерево в Михайловке Волгоградской области, при ДТП выжил только один человек.

Молодые люди отмечали день рождения и взяли покататься автомобиль ВАЗ-2106 отца одного из них, водитель не справился с управлением. Погибли водитель, именинник и две их подруги — сёстры, одна из которых была несовершеннолетней, передаёт РИА Новости .

Они из пассажиров госпитализирован с переломами. На месте аварии работали следователи, эксперты и руководство ГАИ Волгоградской области, пока неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал News.ru ранее, мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.