Родственников рассказавшего о казнях в Чечне экс-полицейского задержали

https://static.news.ru/photo/66ebd4aa-87af-11eb-b5c8-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

На территории Грозного чеченские силовики задержали троих родственников бывшего сотрудника МВД республики Сулеймана Гезмахмаева. Об этом в разговоре с журналистами рассказал председатель правления центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Олег Орлов.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек.

Чеченская общественность возмутилась изданным материалом. В частности, бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом наказать «Новую газету».

Спустя некоторое время после выхода расследования стало известно о задержании родственников Гезмахмаева. Как сообщил Орлов, родных бывшего полицейского доставили в отделение, с ними провели беседу и отпустили, выдвинув ультиматум.

Полиция потребовала у задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра, и заставить его написать письмо, в котором бывший полицейский отречётся от своих слов. В противном случае чеченские силовики пообещали, что «семье будет очень плохо», передаёт РБК, ссылаясь на слова односельчан семьи бывшего силовика и на его собственный комментарий.

Как ранее писал NEWS.ru, министр печати Чечни Ахмед Дудаев высказался о статье «Новой газеты», в которой рассказывается о внесудебных расправах над жителями республики. Он призвал не считать сотрудников этой редакции журналистами и назвал всё написанное клеветой.