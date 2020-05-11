Бывшей жене Дерипаски вернули похищенные из её квартиры вещи

https://static.news.ru/photo/7b950668-9379-11ea-a00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержан вор, обокравший московскую квартиру бывшей супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Всё похищенное возвращено владелице.

Об этом заявил представитель Юмашевой. О краже стало известно накануне. Злоумышленник проник в жилище через балкон. Преступник разбил кувалдой сейф и забрал оттуда драгоценности. Следы кражи обнаружила помощница Юмашевой, приехавшая проверить жильё.

Ранее NEWS.ru писал, что в квартиру безработной жительницы Москвы на проспекте Маршала Жукова проник неизвестный и украл у женщины деньги и драгоценности на сумму 7 млн рублей.