На судне «Юрий Андропов» женщина, работающая горничной, напала на членов команды. По словам очевидцев, она была пьяна и кричала «Всех убью».
Люди, которые в это время находились на теплоходе, также рассказали, что дама находилась в состоянии алкогольного опьянения, передаёт
Совладать с неадекватной горничной удалось только четверым членам экипажа. Они привязали её скотчем к стулу и обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по случаю ЧП на теплоходе.
Ранее News.ru писал о том, как пьяная китаянка искусала стюардессу в самолёте, летевшем из Афин в Пекин.
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