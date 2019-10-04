https://static.news.ru/photo/2b8bb248-e6a4-11e9-ae7b-fa163e074e61_660.jpg Судно «Юрий Андропов» Фото: vodohod.com

На судне «Юрий Андропов» женщина, работающая горничной, напала на членов команды. По словам очевидцев, она была пьяна и кричала «Всех убью».

Люди, которые в это время находились на теплоходе, также рассказали, что дама находилась в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РЕН ТВ . Первым под её руку попался коллега, которого она избила. Затем горничная решила расправиться и с командой. После этого её заперли в каюте, где та начала крушить мебель.

Совладать с неадекватной горничной удалось только четверым членам экипажа. Они привязали её скотчем к стулу и обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по случаю ЧП на теплоходе.

Ранее News.ru писал о том, как пьяная китаянка искусала стюардессу в самолёте, летевшем из Афин в Пекин.