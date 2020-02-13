https://static.news.ru/photo/73586b94-4eea-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Хабаровского края.

Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней, — сообщил источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, мальчики уже устроены в образовательные учреждения. Один из них посещает школу, другой ходит в детский сад. Органами соцзащиты рассматривается вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летнее время.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Ранее, как писал NEWS.ru, СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину. Виктору Гаврилову вменяется оставление детей в опасности, истязание и кража.