Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован

https://static.news.ru/photo/5993b5c4-aa8e-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, шокирована тем, что актёр позволил сесть себе за руль в нетрезвом состоянии.

Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение? — заявил старший брат погибшего Валерий Захаров.

Валерий добавил, что виделся с родственником утром в день аварии. Он до сих пор не может поверить, что его брата больше нет. Мужчины вместе росли и даже какое-то время работали в одном месте, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.