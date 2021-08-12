Браконьеры ранили охотинспектора в Амурской области

Неизвестные открыли стрельбу из карабина по госинспекторам, патрулировавшим территорию у села Марьяновка Октябрьского района в Амурской области. Один инспектор получил ранение, сообщает «Интерфакс».

Стрелявшие скрылись с места происшествия, но установлено, что стреляли из карабина. Инспекторы находились в автомобиле, по которому и велась стрельба.

Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Ехать в больницу инспектор отказался. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Подробности происшествия рассказал начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых территорий Валерий Погасиенко.

Пуля пробила дверь автомобиля, в инспектора попал осколок железа от двери. Стреляли из карабина. Сейчас идёт следствие, — пояснил сотрудник управления.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в британском городе Плимут. В результате погибли шесть человек, включая и самого стрелка.