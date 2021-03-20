Больше 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе

https://static.news.ru/photo/7812e6aa-896d-11eb-b000-96000091f725_660.jpg Фото: rybalka_severozapad/vk.com

На территории Ленинградской области возле населённого пункта Старое Гарколово на отколовшейся льдине оказались 55 рыбаков. К ним на помощь в направлении Финского залива отправились сотрудники МЧС. Об этом в субботу, 20 марта, журналистам сообщили сотрудники пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сообщение об образовании трещины (обозначенная ширина — десять метров) поступило в МЧС в 09:10.

На акватории Финского залива вблизи населённого пункта Старое Гарколово образовалась трещина в 10 м от берега и на льду находится 55 рыбаков, — цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве добавили, что на помощь рыбакам отправили три плавательных средства. Кроме того, в готовность привели два вертолёта МЧС и Росавиации.

Как ранее передавал NEWS.ru, эвакуированных членов экипажа рыбацкого судна «Витим» в Японском море доставили во Владивосток. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-судовладельца «Пасифик Краб».

Инцидент произошёл утром 6 марта. Загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 30 человек. Огонь возник в рыбном цеху. По предварительным данным, никто не пострадал. Все члены экипажа эвакуированы, их везут во Владивосток. В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожара.