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Происшествия

Более 20 детей отравились в бассейне в Пензенской области

21:59, 24 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Двадцать один ребёнок попал в больницу после занятий в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Дети отравились хлором, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл во время групповых занятий в бассейне «Волна» в городе Нижнем Ломове. Тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в больницу детей в возрасте 8–17 лет, которые в тот момент находились на тренировке. Состояние двух школьников оценивается как тяжёлое. На месте происшествия проводит проверку Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, следственные органы выясняют обстоятельства смерти женщины в фитнес-клубе на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова. По её словам, посетительница спортивного центра скончалась в результате острой сердечной недостаточности.

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