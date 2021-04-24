Более 20 детей отравились в бассейне в Пензенской области

Двадцать один ребёнок попал в больницу после занятий в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Дети отравились хлором, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Инцидент
Как сообщалось ранее, следственные органы выясняют обстоятельства смерти женщины в фитнес-клубе на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова. По её словам, посетительница спортивного центра скончалась в результате острой сердечной недостаточности.