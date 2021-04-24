Более 20 детей отравились в бассейне в Пензенской области

https://static.news.ru/photo/3c2f96f4-a530-11eb-a18a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Двадцать один ребёнок попал в больницу после занятий в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Дети отравились хлором, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл во время групповых занятий в бассейне «Волна» в городе Нижнем Ломове. Тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в больницу детей в возрасте 8–17 лет, которые в тот момент находились на тренировке. Состояние двух школьников оценивается как тяжёлое. На месте происшествия проводит проверку Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, следственные органы выясняют обстоятельства смерти женщины в фитнес-клубе на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова. По её словам, посетительница спортивного центра скончалась в результате острой сердечной недостаточности.