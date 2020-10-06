Бойфренда дочери Конкина подозревают в приёме психотропных веществ

https://static.news.ru/photo/e8cff10a-0833-11eb-9c43-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бойфренд дочери Владимира Конкина Михаил Серов мог принимать сильнодействующие психотропные препараты. Поэтому адвокат семьи актёра Юлия Нитченко и его директор Елена Переслени считают мужчину причастным к гибели молодой женщины.

Сам исполнитель роли Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» также уверен, что его дочь была убита, о чём он и заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале . Однако Владимир Конкин не называет Серова главным подозреваемым в гибели дочери.

Адвокат семьи Конкиных рассказала, что провела собственное расследование и выяснила, что ссоры между Софией и её приятелем стали происходить в конце августа. В частности, Серов не хотел платить за съёмную квартиру или решать другие вопросы финансового характера, что очень обижало Софию.

Дочь актёра часто жаловалась друзьям на перепады настроения у своего бойфренда и даже предполагала, что он принимал что-то сильнодействующее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Владимира Конкина Елена Переслени заявила, что смерть дочери актёра Софии имела насильственный характер. То есть, по сути, речь идёт об убийстве, и родным погибшей женщины хотелось бы разобраться, кто имеет к этому отношение.