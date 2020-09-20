Боеприпас взорвался в гараже в Оренбургской области

https://static.news.ru/photo/af40a6fa-fb27-11ea-b39a-fa163e074e61_660.jpg Место происшествия Фото: oren.sledcom.ru

В Оренбургской области в гараже частного жилого дома взорвался снаряд. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщили СУ СК РФ по региону. По его данным, инцидент произошёл в ночь на 20 сентября в селе Советское Акбулакского района. В результате взрыва снаряда собственник гаража получил травмы и в результате умер в больнице. Также ранения получили ещё четверо человек, в том числе четырёхлетний ребёнок с травмой кисти, 17-летний несовершеннолетний с ранением грудной клетки, 18-летний мужчина с травмой лёгкого и 34-летний мужчина с переломом ноги.

По факту гибели и получения травм возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники уже произвели осмотр места происшествия. На данный момент назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Центре имени Хруничева в Москве.