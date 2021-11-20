BMW разбившегося в Москве блогера принадлежал другому человеку

BMW M4, на котором разбился блогер Саид Губденский, был зарегистрирован на его 23-летнюю знакомую Марию Ширшову. Он хотел, чтобы на машине висели московские номера. Девушка занимается продвижением страниц в социальных сетях и сама ведёт блог. Это не первый автомобиль, который Саид оформлял на Марию. У самой помощницы водительских прав нет, передаёт Telegram-канал Shot.

Так как сам блогер не был зарегистрирован в Москве, то машину он оформил на знакомую жительницу столицы. Собственное жильё он собирался приобрести через несколько месяцев. Выяснилось также, что Саида Губденского на самом деле звали Магомедсаид Зайнудинов. В момент аварии на автомобиле не было номеров.

По свидетельствам очевидцев, блогер «играл в шашечки» на BMW M4 на Кутузовском проспекте, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. От полученных травм Губденский скончался. Вместе с ним погиб находившийся в его автомобиле президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Пострадали ещё два человека. Один мужчина получил сотрясение мозга, другой — множественные поверхностные травмы и ушибы, но от госпитализации они отказались.

17-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Мика прокомментировал в своём Instagram гибель в ДТП блогера и выложил пост, в котором признался, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня, и что он продолжит гонять. Позже Дмитрий Песков заявил, что это писал не его сын.