BMW разбившегося в Москве блогера принадлежал другому человеку

BMW разбившегося в Москве блогера принадлежал другому человекуБлогер Саид Губденский ездил на BMW, оформленном на его знакомую Марию
BMW M4, на котором разбился блогер Саид Губденский, был зарегистрирован на его 23-летнюю знакомую Марию Ширшову. Он хотел, чтобы на машине висели московские номера. Девушка занимается продвижением страниц в социальных сетях и сама ведёт блог. Это не первый автомобиль, который Саид оформлял на Марию. У самой помощницы водительских прав нет, передаёт Telegram-канал Shot.
Так как сам блогер не был зарегистрирован в Москве, то машину он
По свидетельствам очевидцев, блогер «играл в шашечки» на BMW M4 на Кутузовском проспекте, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. От полученных травм Губденский скончался. Вместе с ним погиб находившийся в его автомобиле президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Пострадали ещё два человека. Один мужчина получил сотрясение мозга, другой — множественные поверхностные травмы и ушибы, но от госпитализации они отказались.
17-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Мика прокомментировал в своём Instagram гибель в ДТП блогера и выложил пост, в котором признался, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня, и что он продолжит гонять. Позже Дмитрий Песков заявил, что это писал не его сын.