https://static.news.ru/photo/6c5b81a8-473f-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу следственного отдела Заельцовского района Новосибирска Юрия Лущенкова бойцы регионального УФСБ арестовали во время получения взятки. Об этом сообщили в областном Следственном управлении СКР.

В комментарии силовиков сказано, что Лущенкова и ещё двоих участников сделки взяли при получении 500 тыс. рублей на каждого, пишет «КП-Новосибирск».

Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн руб. предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объёме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — пояснили в СУ СКР.

Как сообщили силовики, речь идёт о расследовании по незаконному игорному бизнесу, главным обвиняемым по которому проходит Максим Архат. Он может отправиться в тюрьму на шесть лет. Осенью Архата задержали в аэропорту Пулково. Следователи считают, что его адвокат Алексей Тишкевич предложил своему подзащитному купить у сыщика Лущенкова материалы дела.

Юрию Лущенкову до пенсии оставалось совсем недолго. Все, кто с ним работал, говорят о его безупречной репутации. Мало того, коллеги и вовсе относились к следователю, как к легенде, ведь ему удавалось раскрывать очень сложные дела. С начала карьеры он «выписал путёвки в колонию не одному матёрому бандиту».

Человек с безупречной репутацией. Он вообще никогда ни в каких сомнительных делах замечен не был. Абсолютно он не такой, — сказал один из друзей офицера.

Сейчас следователь и двое его подельников арестованы на два месяца, а их окончательную судьбу определят следствие и суд.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор.