Без Серебренникова: суд рассмотрел жалобы троих фигурантов «Седьмой студии»

18 ноября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы осуждённых по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Четвёртый, и основной, фигурант дела Кирилл Серебренников обжаловать приговор не стал, так как устал от судов и, по словам его адвоката, находится в депрессии из-за неправосудного приговора. Дело, тянувшееся три года, в апелляции было рассмотрено за один день. Как прошло заседание — в материале NEWS.ru.

Апелляционные жалобы на приговор по делу «Седьмой студии» должны были рассмотреть ещё 23 октября, но заседание было отложено из-за болезни Софьи Апфельбаум. По словам её адвоката Ирины Повериновой, женщина заболела коронавирусом. На сегодняшний процесс журналисты попасть не смогли: пресс-служба сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом, они вынуждены ограничить вход в здание суда. Журналисты «присутствовали» на апелляции в довольно необычном формате: им были отправлены аудиозаписи с процесса.

Из четверых фигурантов в суд явились только двое — Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум. Юрий Итин не захотел присутствовать при рассмотрении жалобы, а Кирилл Серебренников и вовсе не стал её подавать, так как устал от бесконечного судебного процесса. Таким образом, в отношении него приговор не обжаловался.

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В своих апелляционных жалобах осуждённые основное внимание обратили на экспертизу от 16 марта 2020 года, которая легла в основу приговора. По их мнению, она является недопустимым доказательством, так как в её проведении участвовала эксперт Ольга Королёва, которая была заинтересована в определённых итогах.

Эксперт Королёва была лично знакома с Апфельбаум, находилась с ней в конфликтных отношениях, находится в прямой служебной зависимости от Минкультуры. Не могла быть честной и беспристрастной, являлась лицом заинтересованным. Выводы являются частными, недостоверными, противоречивыми, предвзятыми, неполными, поверхностными, — отметил Малобродский в своей жалобе.

Предыдущую экспертизу следствие посчитало предвзятой, потому что специалисты якобы симпатизировали подсудимым. Именно по её результатам судья Ирина Аккуратова в сентябре 2019 года решила вернуть дело для устранения недочётов в обвинительном заключении. В августе того же года стали известны её результаты. Следствие обвиняло режиссёра Кирилла Серебренникова в том, что именно при реализации проекта «Платформа» были похищены бюджетные деньги. Однако экспертиза установила, что он потратил на него меньше, чем тот стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как режиссёр израсходовал 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены. Однако в середине октября 2019 года по представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение. С ноября дело слушала судья Олеся Менделеева, конечную экспертизу проводили эксперты, которых предложила лично она.

Апфельбаум внимание суда акцентировала на том, что в период своей работы в Минкультуры не была ответственна за финансовую отчётность, работала в департаменте искусства, а не в департаменте экономики и финансов.

Свою подзащитную поддержала адвокат Ирина Поверинова.

Апфельбаум не являлась специалистом в области финансов и бухучёта. У неё не было права подписи документов. В её задачи входила проверка творческих задач, финсоставляющая входила в обязанности другого департамента, — сказала она.

Все трое подавших жалобы фигурантов просили отменить приговор Мещанского суда и постановить новый — оправдательный. Представитель Минкультуры, которое было признано потерпевшей стороной, а также гособвинение просили оставить приговор в силе.

Выступая в прениях, адвокат Поверинова заявила, что суд первой инстанции принял компромиссное решение, признав Апфельбаум виновной в халатности, а не в мошенничестве, как остальных.

Однако судебная коллегия к мнению осуждённых и их защитников не прислушалась и спустя 40 минут в совещательной комнате приняла решение оставить приговор в силе.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными, Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродскому — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры к подсудимым в размере 128 млн рублей.