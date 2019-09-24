https://static.news.ru/photo/f2b67c8a-df20-11e9-ba08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Белгородской области битой и трубой забил двух мужчин. Расправу 42-летний житель Губкинского района устроил из-за того, что жертвы перестали ухаживать за его домашними животными, о чём раньше они договорились.

Мужчины 52 лет и 61 года скончались сразу, а находившийся в состоянии алкогольного опьянения виновник трагедии скрылся с места преступления. Его задержали в тот же день, сообщает СУ СКР по Белгородской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Любителю животных грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранители расследуют жестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Тело погибшей было обнаружено в подъезде одного из домов на Вишнёвой улице поздно вечером 20 сентября. Её ударили ножом около 50 раз. По горячим следам подозреваемого в расправе удалось задержать.