https://static.news.ru/photo/9c3dfc82-dd2e-11e9-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранители расследуют жестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Тело погибшей было обнаружено в подъезде одного из домов на Вишнёвой улице поздно вечером 20 сентября.

Её ударили ножом около 50 раз. По горячим следам подозреваемого в расправе удалось задержать, передаёт РЕН ТВ .

Сообщается, что он признался в содеянном и рассказал полицейским, что убил девушку из-за денег.

Ранее стало известно, что житель Владикавказа, который напал на бывшую жену с ножом в парикмахерской, до этого был оштрафован на пять тысяч рублей за её избиение.