https://static.news.ru/photo/d6f1bf24-dc7c-11e9-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Владикавказа, который напал на бывшую жену с ножом в парикмахерской, был ранее оштрафован на пять тысяч рублей за её избиение. Об этом сообщило МВД Северной Осетии.

В полиции рассказали, что в ноябре 2017 года в дежурную часть отдела полиции по Владикавказу поступило сообщение от гражданки Гагиевой Регины 1997 года рождения. Она сообщила, что бывший муж Вадим Техов 1988 года рождения избил её из-за ревности, передаёт РИА Новости .

В ходе рассмотрения материала по факту нанесения побоев Гагиевой Советским судом вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении Техова в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, — сказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего супруга потерпевшей, после того как он пытался её зарезать. Видео нападения с камер наблюдения попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина склонился над сидящей на стуле в парикмахерской женщиной, а потом начал размахивать ножом. Техов нанёс Гагиевой несколько ударов в шею и руки. Весь пол в парикмахерской был залит кровью. Очевидцы пытались помочь девушке и вызвали скорую.

Сейчас Гагиева находится в реанимации в одной из местных больниц. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Её бывший муж сам сдался полицейским, которые ввели план «Перехват» для его поимки.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Оно взято под личный контроль министром внутренних дел республики генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым.

Ранее суд вынес приговор студенту, убившему жену работодателя на глазах детей. Молодой человек, обвиняемый в убийстве жены фермера, на которого работал на хуторе Варламов Волгоградской области, приговорён к 17 годам и 10 дням колонии строгого режима.