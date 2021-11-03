Бастрыкин поручил статью по драке в Новой Москве заменять на более тяжкую
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:51, 05 ноября 2021
Александр БастрыкинФото: kremlin.ru
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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство». Также он будет ждать доклада о ходе расследования, сообщается на сайте ведомства.
В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство, — отмечается в сообщении.
Первоначально уголовное дело возбудили по факту нападения четырёх мужчин на отца с ребёнком. Все участники конфликта установлены, трое задержаны, они являются гражданами России.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Ранее стало известно, что у двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. Эти данные совпадают с информацией полиции. Местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно. Накануне четверо мужчин напали на отца с ребёнком в этом районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.