Бастрыкин поручил статью по драке в Новой Москве заменять на более тяжкую

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Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по региону.

Полицейские до этого доставили в отдел полиции несколько десятков мигрантов в ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения четырех мужчин на отца с ребёнком. В...