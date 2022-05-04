Бабушка обвинила отца внучки в насилии, чтобы вырастить из неё чемпионку

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Пенсионерка оболгала отца собственной внучки, обвинив его в неоднократном сексуальном насилии, чтобы забрать девятилетнюю школьницу в Йошкар-Олу и вырастить из неё чемпионку по художественной гимнастике, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. Утверждается, что бабушка девочки до этого не раз угрожала семье возможными проблемами, если те не отдадут ей ребёнка.

Полицейским поступил анонимный звонок от пожилой женщины, которая утверждала, что по указанному адресу над школьницей совершает насилие её родной отец. Сотрудники правоохранительных органов отправились по адресу и побеседовали с дедушкой девочки, который заверил их, что они приехали по заведомо ложному вызову.

Он пояснил, что школьница подаёт надежды в художественной гимнастике. По его словам, после смерти матери девочки родная бабушка требовала отдать ей девятилетнюю спортсменку, чтобы та могла самостоятельно обучать школьницу этому виду спорта.

Информация о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка подтверждения не получила. Родственники девочки утверждают, что ложное сообщение могла оставить бабушка школьницы, которая находится в ссоре с её отцом, — рассказал источник издания.

Ранее генерал-майора в отставке, бывшего начальника управления боевой подготовки Объединённого стратегического командования Южного военного округа Рамиля Гилязова арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге. Бывший военный останется под стражей до 25 мая.