https://static.news.ru/photo/6de4013c-44c2-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Бабушка детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила, что ей начали поступать угрозы. Соответствующее заявление пожилая женщина подала в полицию.

Бабушка получила угрозы от отца мальчиков. Он разговаривал с ней по телефону, сказал, если она заберёт детей, то он вернётся в Комсомольск-на-Амуре, жизни им не даст, — сообщил источник ТАСС в силовых структурах Хабаровского края.

По словам собеседника агентства, отец детей против передачи сыновей бабушке и дедушке по линии матери.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Ранее NEWS.писал, что бросивший детей в Шереметьево мужчина стал фигурантом ещё одного дела. Находясь по месту жительства в городе Комсомольске-на-Амуре, он причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».