https://static.news.ru/photo/d20ad7c4-e82b-11e9-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

27-летний сотрудник одной из столичных автомоек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал новый Maybach.

Хозяин роскошной иномарки пригнал авто для комплексного обслуживания. Он отдал ключи автомойщику, после чего попросил отогнать машину на стоянку.

Работник выполнил все поручения, после чего выпил и решил покататься по столице. Однако он заблудился, так как совсем не знал города. Сотрудники ГИБДД нашли автомобиль на Тверской. Злоумышленник в это время был в магазине. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Угон», передаёт « MK ».

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный злоумышленник угнал служебный автомобиль Mercedes исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева в ночь с 29 на 30 сентября в Симферополе. Угонщик затем попал в ДТП на улице Калинина и бросил транспортное средство.