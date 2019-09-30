https://static.news.ru/photo/194a7f10-e389-11e9-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Столичный Симферополь/vk.com

Неизвестный злоумышленник угнал служебный автомобиль Mercedes исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева в ночь с 29 на 30 сентября в Симферополе. Угонщик затем попал в ДТП на улице Калинина и бросил транспортное средство.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства, злоумышленник украл из автомобиля личные вещи водителя, в том числе ключи и документы. Сам Черняев узнал о происшествии, когда машина не прибыла к нему вовремя. На месте ДТП и.о. министра лично не присутствовал.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку для возбуждения по факту происшествия уголовного дела. Автомобиль находился на балансе автобазы Совета министров Крыма.

Ранее News.ru писал о крупном дорожно-транспортном происшествии в центре Симферополя. Автомобиль Kia в результате аварии упал в проём подземного перехода.