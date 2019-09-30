Неизвестный злоумышленник угнал служебный автомобиль Mercedes исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева в ночь с 29 на 30 сентября в Симферополе. Угонщик затем попал в ДТП на улице Калинина и бросил транспортное средство.
Как сообщили
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку для возбуждения по факту происшествия уголовного дела. Автомобиль находился на балансе автобазы Совета министров Крыма.
Ранее News.ru писал о крупном дорожно-транспортном происшествии в центре Симферополя. Автомобиль Kia в результате аварии упал в проём подземного перехода.